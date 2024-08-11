شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 17 فلسطينيا بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 17 فلسطينيا من الضّفة الغربية، بينهم أسرى سابقون، فيما أصيب مواطن فلسطيني بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم العين غرب مدينة نابلس.



وأوضحت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، في بيان اليوم ، وفقا لوكالة ألأنباء الفلسطينية "وفا" ، أن عمليات الاعتقال توزعت في محافظات القدس، الخليل، جنين، قلقيلية، ونابلس، ورافقها اعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، موضحة أنه منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر 2023، اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 10 آلاف مواطن من الضفة بما فيها القدس.

وفي سياق آخر، شارك مواطنون في مدينة جنين ومخيمها، الليلة، بمسيرة حاشدة تنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، وبالمجازر التي يرتكبها الاحتلال في القطاع، وآخرها مجزرة مدرسة التابعين.

ونظمت المسيرة بدعوة من القوى الوطنية والإسلامية، جاب المشاركون فيها شوارع المدينة، وسط ترديد هتافات منددة بجرائم الاحتلال ومجازره المستمرة بحق أبناء القطاع.

ودعا المشاركون في المسيرة إلى رص الصفوف للتصدي لجرائم الاحتلال، وطالبوا المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف العدوان، وتوفير الحماية للفلسطينيين.