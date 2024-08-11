شكرا لقرائتكم خبر عن "إنذار أحمر" للأرصاد بمكة المكرمة.. صواعق رعدية وأمطار غزيرة والان مع تفاصيل الخبر

رفع المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في مكة المكرمة لحالة أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية.

وتشمل الحالة التي تستمر حتى الحادية عشرة مساء، كلا من: (أضم، وبني يزيد، وميسان). وفق "سبق" .

وتوقع المركز هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول وصواعق رعدية.

وأوضحت الأرصاد السعودية، أن التوقعات تشير إلى هطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرم

وفى وقت سابق، حذر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة من ارتفاع الأمواج، والتي قد تتراوح من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار، مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.