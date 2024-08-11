شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الشؤون الإسلامية الإماراتية": مسابقة الملك عبدالعزيز للقرآن جليلة ونحرص على المشاركة فيها والان نبدء بالتفاصيل

نشاط كريم

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور عمر الدرعي، أن مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، مسابقة عظيمة وجليلة ينشدها حفظة كتاب الله الكريم من شتى البلدان والأقطار.وقال إن رعاية المملكة لهذه الجائزة يعطيها بُعداً حضاريا وإنسانياً كبيراَ، و"نحن في دولة الإمارات العربية المتحدة نقدر هذا المجهود الكبير ونحرص على التواجد فيها".جاء ذلك في تصريح صحفي له بمناسبة انطلاق التصفيات النهائية للمسابقة الدولية في دورتها الـ 44 والتي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمشاركة 174 متسابقاً يمثلون 123 دولة من مختلف دول العالم.وقال الدرعي: "القرآن الكريم كله خير"، مستشهداً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم "خيركم من تعلم القرآن وعلمه".وأشاد رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بدولة الإمارات العربية المتحدة بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والقائمين على تنفيذ المسابقة في تقديم برامج نوعية تخدم الإسلام والمسلمين، داعيا الله في ختام تصريحه أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على عنايتهم بكتاب الله وعلى رعايتهم لمثل هذه المناشط الكريمة التي تشجع أبناء المسلمين على حفظ كتاب الله الكريم.