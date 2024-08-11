الخليج اليوم .. ألغام السيول تصيب مسناً ونجله غرب اليمن



الرياض - كتب موسى القحطاني - أصيب مسن ونجله بانفجار لغم جرفته السيول في منطقة الشعوب بمديرية حيس جنوبي الحديدة، غرب اليمن، وفق ما ذكره المرصد اليمني للألغام.

وجرفت السيول الناجمة عن الأمطار العديد من الألغام وأوصلتها إلى مناطق زراعية ومأهولة بالسكان في مديريات الحديدة المحررة.

وأوضح المرصد في بيان، أن هذه الحادثة هي الأولى الناجمة عن آثار المنخفض الجوي الذي ضرب الساحل الغربي منذ عدة أيام ومحافظات أخرى.

وأهاب المرصد بالمزارعين والعاملين في مهنة الرعي والأهالي وجميع المواطنين، أخذ الحيطة والحذر من الألغام والذخائر التي تجرفها السيول إلى المناطق المأهولة ومحيط مخيمات النزوح والمناطق السكنية والقرى، وإبلاغ الجهات المختصة عن أي جسم غريب وتوعية الأطفال بمخاطر تلك الأجسام على حياتهم.

كما دعا المسافرين في الطرقات الرئيسية والفرعية والطرق البديلة بين المحافظات إلى أخذ أعلى درجات الحيطة والحذر من خطر الألغام والأجسام الحربية التي جرفتها السيول إلى تلك الطرقات وممرات العبور، حفاظاً على سلامتهم.

وقال مكتب الإعلام بمحافظة الحديدة في منشور على صفحته الرسمية في فيسبوك، إن أحمد حسن سفيان (70 عاماً) ونجله علي (30 عاماً) أصيبا بجروح متفاوتة جراء انفجار لغم منسوب للحوثيين بسيارتهما في قرية الشعوب الواقعة شمال مدينة حيس بمحافظة الحديدة.

ونقل المكتب عن مصدر طبي قوله، إن الرجل المسن تعرض لشظايا متفرقة في الظهر واليدين والقدمين وضغط في العمود الفقري، وتم تحويله إلى طبيب مختص في المستشفى الميداني، فيما أصيب نجله بشظايا وتم إجراء اللازم له.

وأوضح أن اللغم كان قد جرفته السيول الأخيرة التي ضربت معظم مديريات الحديدة إلى منطقة مجرى سيل وادي المرير بمديرية حيس، حيث وقع الانفجار، وذلك أثناء ذهابهما للتسوق في سوق مديرية الخوخة الأسبوعي، وقد أسفر الانفجار عن إعطاب السيارة بالكامل.