شكرا لقرائتكم خبر عن فتح: تصريحات وزير خارجية الاحتلال إعلان سافر للإبادة الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ "فتح"، أن تصريحات وزير خارجيّة الاحتلال يسرائيل كاتس، التي دعا فيها إلى إبادة مخيّم جنين وتفريغه من سكّانه، تعدّ إعلانًا سافرًا لمخططات حكومة الاحتلال الفاشيّة الإباديّة، والتي تمثّلت بتصريحات ذات مضامين تطهير عرقيّ لمسئولي الاحتلال ووزرائه، وآخرهم.

وأضافت حركة "فتح" في بيان اليوم الأحد، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- أنّ هذه التصريحات الفاشيّة تكشف الطابع الإباديّ لحرب الاحتلال على الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبرالماضى، والحرمان من أبسط مقومات الحياة، مدللةً على ذلك بتصريحات وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش، التي اعتبر فيها تجويع مليوني فلسطينيّ في قطاع غزة أمرًا عادلًا وأخلاقيًّا.

ودعت "فتح" المجتمع الدولي إلى التعامل الجاد مع هذه التصريحات الفاشيّة، واعتبارها دليلًا دامغًا على مآرب الاحتلال الإباديّة حيالَ الشعب الفلسطيني، مطالبةً بمحاسبة قادة الاحتلال ومسئولية، وإلزام منظومة الاحتلال بالانصياع للقانون الدولي، ووقف حرب الإبادة الممنهجة على الشعب الفلسطيني بشكل فوريّ.