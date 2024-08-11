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الخليج اليوم .. "لقد بت أنموذجا ملهما".. أمير قطر يهنئ البطل الأولمبي

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

هنأ أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، البطل القطري معتز عيسى برشم، لتتويجه ببرونزية الوثب العالي أمس السبت في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

 

 

وقال أمير قطر في تغريدة على موقع "إكس" "أهنئ بطلنا الأولمبي معتز برشم على حصوله على الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024، لتضاف إلى الميداليات الذهبية والفضيتين في مسيرته الأولمبية والإنجازات الكبيرة الأخرى في المنافسات الدولية".

 

وأضاف "لقد بت بهذه النجاحات أنموذجا رياضيا مشرفا وملهما للأجيال في قطر، ممن سيساهمون في رفع اسم بلادهم عاليا في ميادين ".

 

 

وتوج برشم، ببرونزية الوثب العالي أمس السبت في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

 

وسجل البطل القطري 2.34 م ليحتل المركز الثالث خلف النيوزيلندي هامش كير والأمريكي شيلبي ماكأيوين

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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