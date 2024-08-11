شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مستوطنين إثر إطلاق النار عليهما بالأغوار فى الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب مستوطنان إسرائيليان اليوم الأحد إثر إطلاق النار عليهما من سيارة في منطقة الأغوار، شرقي الضفة الغربية.



وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن التقارير الأولية أفادت بأن الهجوم أدى إلى إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة، بينما أصيب الآخر بجروح طفيفة إلى متوسطة، بالقرب من معبر وادي الأردن، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا في الهجوم، الذي لا يزال منفذه طليقًا.