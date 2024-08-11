شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأحد أن صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة انخفضت خلال الأسبوع الماضي.



وقالت الإدارة - في بيان وفقاً لوكالة الأنباء العراقية (واع) - " إن متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من 9 دول رئيسية بلغ 4198 مليون برميل يوميا ، منخفضا بمقدار مليون و356 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه الذي بلغ 5554 مليون برميل يوميا " .



وأضافت أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 143 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي ، منخفضة بمقدار 35 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 178 ألف برميل يوميا ".



يذكر أن أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي من كندا تلتها السعودية ثم البرازيل و الإكوادور والمكسيك ، كما توالت الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام ، من كولومبيا و نيجيريا و ليبيا