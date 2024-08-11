شكرا لقرائتكم خبر عن إحصائية صادمة.. 3500 طفل في غزة معرضون للموت بسبب الجوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن 3500 طفل في قطاع غزة معرضون للموت بسبب الجوع، إثر مواصلة الاحتلال الإسرائيلي حصاره للقطاع منذ أشهر، توفي منهم 34 بسبب المجاعة وسوء التغذية.

وأشار المركزي في تقرير له، إلى أن 70% من جرحى العدوان الإسرائيلي هم من الأطفال والنساء، محذرًا من تأثر التركيب العمري والنوعي للسكان في قطاع غزة، نتيجة لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي المتعمد لفئات محددة للسكان كالأطفال والشباب. قطاع غزة واستشهد ثلاثة فلسطينيين اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، باستشهاد فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف تجمعات للفلسطينيين وسط مدينة خانيونس، كما استشهدت فلسطينية في قصف إسرائيلي على منزلها في منطقة السوارحة، غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.