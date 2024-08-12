شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة وسيول جارفة تتسبب بخسائر مادية فادحة فى مدينة الكفرة الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مدينة الكفرة في جنوب شرق ليبيا هطول أمطار غزيرة بشكل غير مسبوق ما أدى إلى حدوث سيول جارفة أغرقت أجزاء كبيرة من المدينة متسببة في خسائر مادية كبيرة في ممتلكات المواطنين.

وأوضح الناطق باسم بلدية الكفرة عبد الله سليمان، أن مستشفى الشهيد عطية الكاسح الذي يعد المرفق الطبي الرئيسي في المدينة تعرض لأضرار بالغة بعد دخول كميات كبيرة من مياه الأمطار إلى الطابق الأرضي.

وأضاف سليمان أن المستشفى خرج عن الخدمة تماما نتيجة هذا الضرر مما استدعى التدخل العاجل لفرق الإسعاف لإجلاء المرضى.

وأشار سليمان إلى أنه تم إجلاء 10 حالات من المرضى من داخل المستشفى، وتوزيعهم على عدد من العيادات والمراكز الصحية الأخرى في المدينة لتلقي الرعاية اللازمة.

وأكد الناطق باسم بلدية الكفرة أن الأمطار الغزيرة والرياح العاتية التي ضربت المدينة لم تتسبب فقط في إغلاق المستشفى بل تسببت أيضا في أضرار مادية كبيرة للمنازل والسيارات والبنية التحتية.

وناشد السكان المحليون الجهات المسؤولة لتقديم المساعدة الفورية والعمل على إصلاح الأضرار، خاصة مع نقص الإمكانيات الطبية بعد خروج المستشفى عن الخدمة.

وتداول المواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر حجم الكارثة حيث أظهرت الفيديوهات كميات المياه الضخمة التي غمرت الشوارع والمنازل، وتحول المدينة إلى ساحة من الطين والمياه.

وتعكس هذه الفيديوهات الوضع الصعب الذي يواجهه سكان الكفرة في ظل هذه الظروف الجوية القاسية.