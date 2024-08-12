شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تتعهد بتقديم الدعم لليبيا لإنجاح العملية السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير الألماني لدى ليبيا رالف تراف، استعداد بلاده لتقديم كل الدعم لإنجاح العملية السياسية، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي، بإجراء الاستحقاقات الانتخابية، والوصول للاستقرار والسلام الدائمين.



وتعهد السفير الألماني الجديد إلى ليبيا رالف تراف - في تصريح نقله تلفزيون الوسط الليبي اليوم الأحد- بالعمل على تعزيز التعاون الألماني - الليبي.



وشدد على ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية في البلاد، والعمل على الوصول بليبيا لاستقرار سياسي، وانتقال سلمي للسلطة.