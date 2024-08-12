شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان: الاحتلال تجاوز كل الحدود في عدوانه على المدنيين الفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

المملكة تدين جرائم الاحتلال

وتابعت: "تؤكد المملكة ضرورة وقف المجازر الجماعية في قطاع غزة الذي يعيش كارثة إنسانية غير مسبوقة بسبب انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتستنكر تقاعس المجتمع الدولي تجاه محاسبة إسرائيل جراء هذه الانتهاكات".

الدمام - شريف احمد - أدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بشدة، الغارة الإسرائيلية على مدرسة "التابعين" التي تحولت إلى مأوى للنازحين الفلسطينيين في مدينة غزة.وأوضح في بيان يوم الأحد، أن الهجوم على مدرسة للأطفال هو عدوان صريح ووحشية، وأن إسرائيل تجاوزت كل الحدود في عدوانها على المدنيين الأبرياء في فلسطين.ودعا شريف المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات عملية لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر، ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على الإبادة الجماعية للفلسطينيين وجرائم الحرب.