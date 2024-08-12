شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب ينقذ 68 شخصا خلال محاولة هجرة غير شرعية عبر الممرات البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنقذت وحدتان تابعتان للبحرية الملكية المغربية، الأحد، خلال مهمة مساعدة بالبحر على بعد 16 كيلومترا جنوب غرب مدينة الداخلة المغربية، قاربا كان يقل 68 شخصا بينهم جثتان، ينحدرون جميعا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، اثناء محاولتهم الهجرة بطريقة غير مشروعة عبر الممرات البحرية.

وذكر بيان أصدرته القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية أن الاشخاص الذين تم إنقاذهم بدأوا الإبحار في 5 أغسطس الجاري، متوجهين إلى جزر الكناري، تلقوا الإسعافات الأولية، قبل نقلهم إلى ميناء مدينة الداخلة المغربية، وتسليمهم لسلطات الأمن المختصة.