شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يقتحم قرية "رافات".. والمستعمرين يهاجمون الفلسطينيين غرب سلفيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية رافات، غرب سلفيت. وذكرت مصادر محلية لـ"وفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، ونصبت حاجزا عسكريا وفتشت المركبات المارة، ودققت في هويات راكبيها.

كما نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، حواجز عسكرية "طيارة"، شرق مدينة قلقيلية.

وأفاد شهود عيان لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل قرية النبي الياس، وآخر على طريق جيت وقرية إماتين شرقا، واحتجزت مركبات المواطنين ودققت في بطاقات راكبيها، ما أدى إلى أزمات مرورية.

من ناحية أخرى، هاجم مستعمرون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، مركبات المواطنين عند مدخل بلدة دير بلوط، غرب سلفيت.



وذكر شهود عيان لـ"وفا" أن مستعمرين تجمعوا بالقرب من الحاجز العسكري المقام عند مدخل البلدة، وهاجموا بالحجارة مركبات المواطنين.