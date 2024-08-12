شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تناشد الليبيين بإعلاء المصالح الحيوية للشعب وتوحيد المؤسسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، ضرورة تسخير كل ما تملكه ليبيا من مقدرات ومقومات للإسراع بإنجاح العملية السياسية الهادفة إلى توحيد المؤسسات الليبية عن طريق انتخابات حرة وشفافة ونزيهة.



جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية الجزائري، الأحد بمقر وزارة الخارجية الجزائرية، سفير دولة ليبيا لدى الجزائر صالح همه محمد بكده.



وبحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية، شكل اللقاء فرصة للإحاطة بما يجري على الساحة الليبية من مستجدات، كما جدد عطاف التأكيد على موقف الجزائر ومناشدتها الأشقاء الليبيين إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس وإعلاء المصالح الحيوية للشعب الليبي.



وأشار وزير الخارجية الجزائري إلى ضرورة تضافر جهود الجميع للحفاظ على أهم مكسب تم تحقيقه عبر العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، ألا وهو مكسب وقف الاقتتال بين الإخوة الفرقاء في دولة ليبيا الذي يتوجب تثمينه وتعزيزه والبناء عليه للمضي قدماً نحو تحقيق التسوية السلمية المنشودة، حفاظاً على أمن واستقرار ليبيا وكذلك أمن واستقرار جوارها الإقليمي.



وفي ختام اللقاء، أوضح وزير الخارجية الجزائري أن الطابع الحيوي والمفصلي لهذه الانتخابات يفرض احتكام الجميع إلى نتائج صندوق الاقتراع حتى لا تطول الأزمة في ليبيا.