شكرا لقرائتكم خبر عن قصف إسرائيلي على خان يونس.. وقوات الاحتلال تقتحم مدينة الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر فلسطينية إن الجيش الإسرائيلي نفذ في وقت مبكر اليوم الاثنين قصفا مدفعيا شرق خان يونس بجنوب قطاع غزة، وذلك بعد يوم شهد قصفا متكررا أسفر عن شهداء ومصابين من المدنيين.



وترافق القصف مع إطلاق قنابل إنارة شرق المدينة التي تشهد عمليات نزوح جديدة بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية المتكررة بخان يونس والمناطق المحيطة بها.



من ناحية أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت مبكر اليوم الاثنين المنطقة الجنوبية في مدينة الخليل بجنوب الضفة الغربية.



كما اقتحمت قوات إسرائيلية قريتي طلوزة وتل في محافظة نابلس بشمال الضفة.