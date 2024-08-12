شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة النيجر يصل إلى الجزائر في زيارة رسمية على رأس وفد هام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل رئيس حكومة النيجر علي محمد لمين زين، مساء الأحد، إلى الجزائر، في زيارة رسمية، على رأس وفد وزاري هام.

كان في استقبال رئيس حكومة النيجر -بمطار هواري بومدين الدولي- نظيره الجزائري نذير العرباوي، رفقة وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف.



ومن المقرر أن يجري رئيس الحكومة الجزائرية مع نظيره النيجري مباحثات معمقة في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.