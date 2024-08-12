شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يعلن إنقاذ 68 مهاجرًا غير شرعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المغرب عن إنقاذ 68 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عرض ساحل إقليم الداخلة.

وذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية في بيان، أن المهاجرين كانوا على متن قارب حاول الإبحار نحو جزر الكناري. الهجرة غير الشرعية وأشارت إلى تمكن الفرق من إسعافهم قبل تسليمهم للسلطات المعنية.



كان الأمن المغربي أنقذ قبل ذلك 38 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة، كانوا على متن قارب مطاطي حاول الإبحار نحو جزر الكناري.

وحينها أُسعف المضبوطين أيضا، قبل تسليمهم للسلطات المعنية بالإقليم للقيام بالإجراءات الاعتيادية.

