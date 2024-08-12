شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الرئاسي الليبي يبحث سبل توحيد المؤسسة العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المجلس الرئاسي الليبي اجتماعاً عسكرياً، الأحد، مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) عن المنطقة الغربية.



وبحسب تلفزيون الوسط الليبي، ناقش الاجتماع سُبل المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وتنسيق عمل لجنة (5+5).



وفي وقت سابق، حث المجلس الأعلى للدولة الليبي المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي على الاضطلاع بمسؤولياته من خلال ضمان إنهاء الاشتباكات المسلحة الدائرة في بعض مناطق غرب ليبيا، وإعادة الهدوء والسكينة في المنطقة، ومحاسبة المتورطين في أي خروقات أمنية.