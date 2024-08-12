شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة جنين فجر اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصادر محلية بأن عددًا من مركبات الاحتلال اقتحمت المدينة من شارع الناصرة وحاصرت منزلا في حي المراح، حيث اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.

كما اقتحمت قوات الاحتلال البلدة القديمة في المدينة، وتمركزت على الدوار الرئيسي.

وكثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي من وتيرة اقتحاماتها لمدن وقرى وبلدات الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن عدوانها غير المسبوق على قطاع غزة والمتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي.

