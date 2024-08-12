شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث أونروا: نواصل توزيع المساعدات فى غزة رغم التحديات الكبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إيناس حمدان، أن الوكالة تواصل تقديم المساعدات الغذائية والإغاثية فى غزة رغم التحديات الكبيرة التى تواجهها هناك.

وقالت إيناس حمدان - في تصريح خاص لقناة "النيل" للأخبار اليوم الاثنين، "إن أونروا تدير حاليا 10 مراكز صحية و100 نقطة طبية متنقلة لتلبية احتياجات السكان في قطاع غزة".. مشيرة إلى أن الأوضاع الإنسانية هناك تزداد سوءا؛ بسبب نقص المساعدات واستمرار القصف، مما يجعل الحياة اليومية للمواطنين أكثر قسوة.

وأضافت متحدثة أونروا "يعيش سكان قطاع غزة ظروفا كارثية مع موجات نزوح مستمرة وعدم وجود أماكن آمنة"، موضحة أنه حتى المناطق المزعومة بأنها آمنة مكتظة بالنازحين وتفتقر إلى المرافق الأساسية، وأشارت إلى أن الوضع يزداد سوءا مع استمرار الحرب، حيث لا توجد أماكن كافية في المراكز التي تستقبل النازحين.