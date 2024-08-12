شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش يعرب عن قلقه العميق إزاء اندلاع القتال العنيف فى الفاشر بالسودان والان مع تفاصيل الخبر

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش عن القلق العميق إزاء تطورات الوضع في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور في السودان، وذلك علي خلفية أنباء عن اندلاع قتال عنيف بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع

وقال أمين عام الأمم المتحدة في بيان له إن لهذه الاشتباكات عواقب مدمرة على السكان المدنيين مضيفا أن القتال من شأنه أن يفاقم الاحتياجات الإنسانية في الفاشر وما حولها، في وقت تأكدت فيه ظروف المجاعة في مخيم زمزم جنوب الفاشر، ومن المرجح أن تتفشى في مواقع نزوح أخرى في المدينة، وفقا لما أعلنته لجنة مراجعة المجاعة التابعة للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في الأول من أغسطس الجاري .

ودعا أنطونيو جوتيريش جميع الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي من أجل حماية المدنيين والسماح لهم بالمرور الآمن وتسهيل الوصول الإنساني بسرعة وبدون عوائق وكرر الأمين العام دعوته إلى وقف فوري للأعمال العدائية ووقف دائم لإطلاق النار كما حث الأطراف على العودة إلى الحوار السياسي باعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى تسوية تفاوضية.

وأكد جوتيريش أن الأمم المتحدة تظل ملتزمة بدعم جهود الوساطة الدولية والعمل مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين للمساعدة في إنهاء الحرب.