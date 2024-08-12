شكرا لقرائتكم خبر عن وسط انتشار قوات الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى والان نبدء بالتفاصيل

الضفة الغربية

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الدمام - شريف احمد - جدّد مستوطنون اليوم عمليات اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت دائرة الأوقاف في القدس المحتلة، أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، وتجولوا في باحاته، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال في أحياء البلدة القديمة، لعرقلة تنقل الفلسطينيين ومنعهم من الوصول للأقصى.في سياق متصل، واصل عشرات المستوطنين الاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، وهاجموا قرى في الأغوار الشمالية ونابلس ورام الله.وأكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن المستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية جديدة في منطقة أم الجمال بالأغوار الشمالية، ضمن التوسع الاستيطاني الخطير في الأغوار الفلسطينية.