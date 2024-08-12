شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأمريكي للسودان: محادثات جنيف سوف تركز على إنقاذ الأرواح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المبعوث الأمريكي للسودان، إن محادثات جنيف ستركز على إنقاذ الأرواح السودانيين، لافتا إلى أنها ستجرى هذا الأسبوع.

أضاف المبعوث الأمريكي للسودان، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية: "نطالب بالتضامن والوحدة وتحديد الأولويات في محادثات جنيف".

وتابع المبعوث الأمريكي للسودان: "نركز على جهود وقف القتال وإيصال المساعدات الإنسانية والحد من المعاناة".