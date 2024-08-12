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المبعوث الأمريكي للسودان: محادثات جنيف سوف تركز على إنقاذ الأرواح

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القاهرة - سامية سيد - قال المبعوث الأمريكي للسودان، إن محادثات جنيف ستركز على إنقاذ الأرواح السودانيين، لافتا إلى أنها ستجرى هذا الأسبوع.

أضاف المبعوث الأمريكي للسودان، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية: "نطالب بالتضامن والوحدة وتحديد الأولويات في محادثات جنيف".

وتابع المبعوث الأمريكي للسودان: "نركز على جهود وقف القتال وإيصال المساعدات الإنسانية والحد من المعاناة".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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