شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد ستة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على خان يونس وغزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد ستة فلسطينيين وأصيب العشرات بجروح مختلفة، اليوم الاثنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في المستشفى الأهلي العربي، باستشهاد خمسة فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف تجمعاً للفلسطينيين في محيط مسجد بدر بحي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وفي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، استشهدت امرأة وأصيب نجلها بجروح، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف شرق المدينة، التي تواصل دبابات وجرافات الاحتلال التوغل في عمق أحيائها الشرقية والوسطى، وسط قصف وتدمير للأبراج السكنية والمنازل.

أفادت مستشفيات قطاع غزة، أن 25 فلسطينياً استشهدوا اليوم في قطاع غزة، إثر الغارات والقصف المستمر من الاحتلال الإسرائيلي.

