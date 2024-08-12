شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الاسرائيلي يقرر إغلاق مناطق واسعة في غلاف غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين إغلاق مناطق واسعة في غلاف غزة واعتبارها مناطق عسكرية مغلقة.



وذكر الجيش الإسرائيلي - في بيان أوردته قناة I24 الإخبارية اليوم - "أنه بعد تقييم الأوضاع الأمنية ، قررنا إغلاق مناطق عدة في غلاف غزة".. مؤكدا أنه سيمنع الوصول إلى تلك المناطق دون تنسيق سابق مع الجيش.



وكان جيش الاحتلال قد أعاد فتح هذه المناطق تدريجيا بعدما أغلقها عقب عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.