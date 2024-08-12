شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية وموريتانيا تستعرضان موضوعات التعاون مع التجمعات الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض السفير خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية بالجامعة العربية، مع السفير الحسين سيدي عبد الله الديه، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، موضوعات التعاون العربي مع الدول والتجمعات الدولية.



جاء ذلك خلال استقبال السفير خالد بن محمد منزلاوي لسفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى مصر، حيث أكدا على أهمية تفعيل عمل المنتديات والتركيز على المصالح العربية.