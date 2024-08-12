شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء وجرحي في استهداف طائرات الاحتلال لمنزل في مخيم البريج وسط قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا فى مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أسفر عن عدد الشهداء والجرحي، جاء ذلك وفقا لما أفادته قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39 ألفا و897 مواطنا وإصابة 92 ألفا و152 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وتحت البنايات المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.