شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 11 شخصا جراء الصواعق الرعدية في عدة محافظات باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى 11 شخصاً مصرعهم بينهم نساء وأطفال، خلال الساعات الماضية، جراء الصواعق الرعدية المصاحبة للأمطار الغزيرة التي تشهدها عدة محافظات يمنية.



وذكرت القناة الفضائية اليمنية اليوم الاثنين أن محافظة حجة ومأرب وتعز، هم أكثر المحافظات التي تضررت من السيول والصواعق الرعدية التي شهدتها المحافظة.



ومنذ بداية موسم الأمطار في مارس الماضي، أودت الصواعق الرعدية بحياة العشرات غالبيتهم قضوا خلال الفترة من أواخر يونيو ـ أغسطس الجاري.