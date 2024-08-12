شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: اختتام تدريب لصالح 15 مهندسا زراعيا إفريقيا بمجال الري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية التابع لجامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، دورة تدريبية في مجال الري لصالح 15 مهندسا زراعيا من 13 دولة أفريقية، وذلك تحت رعاية الدكتور هاني سويلم وزيرالموارد المائية والري.



وذكرت الجامعة العربية - في بيان اليوم الإثنين أن الدورة تم تنفيذها بمركز التدريب الإقليمي بوزارة الموارد المائية والري بمدينة السادس من أكتوبر بالقاهرة، وذلك بالتعاون مع كل من مكتب الإتحاد الإفريقي للحبوب والمناطق القاحلة، والمركز الإفريقي للمياة والتكيف المناخي.



حضر مراسم حفل الاختتام وتوزيع الشهادات على المتدربين الذين شاركوا في الدورة كل من: السفير محند صالح لعجوزي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية مدير عام الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية، والدكتورة سلوى أبو العلا رئيسة مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، والسفير نادر فتح العليم ممثل الاتحاد الإفريقي لدى جامعة الدول العربية ، والدكتور أحمد المقص منسق مكتب الاتحاد الافريقي مكتب الحبوب والمناطق شبه القاحلة، ولفيف من سفراء الدول الإفريقية المشاركة ومن بينهم السفير محمد مصطفى عرفي المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى جامعة الدول العربية.



وأكدت الدكتورة سلوى أبو العلا رئيسة مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، أهمية هذه الدورة ومساهمتها الفعالة في تأهيل الكوادر الإفريقية المتخصصة في مجال استخدام أنظمة الري الفعالة للتكيف مع تغير المناخ في أفريقيا وتأثيرها على الزراعة والتي تمس العديد من البلدان الإفريقية.



وأعربت عن شكرها لجامعة الدول العربية متمثلة في الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية والإتحاد الإفريقي على التعاون المثمر والبناء وتمنت المزيد من التعاون مستقبلاً.



ومن جهته، أعرب السفير محند صالح لعجوزي مدير عام الصندوق عن شكره لكافة الحضور في مراسم اختتام هذه الدورة، مشيدا باستضافة جمهورية مصر العربية لهذا النشاط الهام.



وأكد دعم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لأنشطة الصندوق الرامية لتأهيل الكوادر الإفريقية في شتى المجالات، موضحا أن هذه الدورة التدريبية تأتي في إطار برنامج العون الفني المبرمج للعام الحالي لصالح الكوادر المتخصصة في مجال الري، وينفذها الصندوق سنوياً بجمهورية مصر العربية بالتعاون مع الإتحاد الإفريقي.



وبدوره، قدم ممثل الإتحاد الإفريقي السفير نادر فتح العليم الشكر للصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية على التعاون المثمر والمستمر بين المؤسستين دعماً للكوادر الإفريقية، متمنيا للمتدربين التوفيق في حياتهم العملية.



ومن ناحيتها، عبرت ممثلة المتدربين في كلمتها نيابة عن زملائها عن امتنانهم لكل من جامعة الدول العربية والإتحاد الإفريقي لتنظيمهم هذا النشاط الهام، وشكرت جمهورية مصر العربية على استضافة النشاط معبرة عن رغبة المشاركين في استمرار هذا الدعم.



وفي ختام الحفل، شارك سفراء الدول الإفريقية وممثل الإتحاد الإفريقي، ومدير عام الصندوق في توزيع الشهادات على المهندسين المشاركين.