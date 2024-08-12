شكرا لقرائتكم خبر عن "العالم الإسلامي" تدين استهداف الاحتلال لمدرسة التابعين وخان يونس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دانت رابطة العالم الإسلامي بشدّة قصفَ قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسةَ "التابعين" للمرة الثانية، واستمرارَ القصف على مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، ممّا أدّى إلى استشهاد المئات وإصابة العشرات.

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندَّد أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذه الجرائم الهمجية المروّعة المتواصلة المستهدفة للمدنيين والمنشآت المدنية، والتي تمثِّل بوحشيّتها انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدوليّة والإنسانيّة.

وشدّد على الضرورة الملحّة لاستجابة المجتمع الدولي العاجلة لنداء وقفِ هذه المجازر التي تواصل آلة الحرب الإسرائيلية ارتكابها، ووضعِ حدٍّ للجرائم المُمنهجة ضد المدنيين الأبرياء.