شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأردنى: إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الأردني أن المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطت اليوم الاثنين على واجهتها الغربية ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة (درون).



وقال مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية: "إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة للحدود بطريقة غير مشروعة، تم تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، مبيناً أنه جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".



وأكد المصدر - في بيان - أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه