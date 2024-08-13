شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية وموريتانيا توقعان اتفاقية لتعزيز التبادل التجارى بـ10 ملايين دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي والبنك الموريتاني للاستثمار اليوم الاثنين اتفاقية خط ائتمان بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي بهدف زيادة تدفق الصادرات السعودية غير النفطية في الأسواق الموريتانية، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.



وقّع الاتفاقية كل من مدير عام إدارة التمويل ببنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس عبداللطيف الغيث ورئيس الشؤون الدولية والعلاقات الخارجية في البنك الموريتاني للاستثمار شيخنا بشير وذلك في مقر بنك التصدير والاستيراد السعودي بالعاصمة الرياض، وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس).



وقال المهندس الغيث : إن الاتفاقية تأتي في إطار سعي البنك لتوفير حلول تمويلية تسهم في تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الأفريقية وتحديدا في موريتانيا.. موضحا أنها ستسهم في تنمية التصدير لعدد من القطاعات الاقتصادية الوطنية، وخلق فرص تجارية جديدة للمصدرين المحليين، وتحفيز المستوردين من موريتانيا لاستيراد المنتجات والخدمات السعودية، وفتح آفاق واسعة لتنمية التجارة والاستثمار بين البلدين.



ومن جهته .. أكد بشير أن هذه الاتفاقية ستعزز من فرص تمويل العملاء الموريتانيين مع المصدرين المحليين بالمملكة ؛ مما سينعكس إيجابا على التبادل التجاري.