الخليج اليوم .. عدد الميداليات.. قائمة الرياضيين العرب الفائزين بالميداليات في أولمبياد باريس 2024

الرياض - كتب موسى القحطاني -

حصلت 7 دول عربية على 17 ميدالية ملونة في النسخة الـ33 من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "باريس 2024"، التي استضافتها فرنسا خلال الفترة من 26 يوليو الماضي، وحتى 11 أغسطس الجاري.

وأحرز رياضيو البحرين والجزائر ومصر وتونس والمغرب والأردن وقطر 7 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية و6 ميداليات برونزية في ألعاب مختلفة.

وأصبحت البحرين أكثر الدول العربية حصدا للميداليات في أولمبياد باريس 2024، برصيد 4 ميداليات، منها ذهبيتان مقابل ميدالية فضية وأخرى برونزية.

1- البحرين: الأولى عربيا والـ33 في الترتيب العام، برصيد ميداليتين ذهبيتين وفضية وبرونزية.

وأحرز البحرينية وينفريد يافي ذهبية ألعاب قوى)، بفوز بالمركز الأول في سباق 3 آلاف متر موانع، وحطمت الرقم الأولمبي، بعدما انتزعت الصدارة في الأمتار الأخيرة.

وفازت البحرينية سلوى عيد ناصر فضية سباق 400م للسيدات، لتمنح البحرين الميدالية الثانية في باريس بعد ذهبية وينفريد يافي.

وحصد الرباع البحريني غور ميناسيان الميدالية برونزية في رفع الأثقال لوزن فوق 102 كغ.

وتوج البحريني أحمد تاج الدينوف بذهبية المصارعة الحرة للرجال لوزن 97 كيلوغراما بعدما تفوق على الجورجي جيفي ماتشاراشفيلي بتثبيت الأكتاف بعد مرور دقيقة واحدة و8 ثوان على بداية النزال.

2- الجزائر: الثانية عربيا و39 عالميا، برصيد ميداليتين ذهبيتين وبرونزية واحدة، عبر كل من:

أصبحت النجمة الجزائرية كايليا نمور (17 عاما)، التي كانت تمثل فرنسا سابقا، أول جزائرية تحرز ميدالية في منافسات الجمباز بعدما حصدت لقب منافسات العارضتين.

فازت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف بذهبية الملاكمة في فئة وزن 66 كيلوغراما، بعد التفوق بإجماع آراء الحكام على الصينية يانغ ليو المصنفة الثانية، لتمنح الجزائر ثاني ذهبية في باريس.

حصد الجزائري جمال سجاتي الميدالية البرونزية في سباق 800م، ليمنح بلاده ثالث ميدالية في باريس 2024.

3- مصر: احتلت المركز الثالث عربيا والـ52 عالميا، برصيد ميدالية ذهبية إلى جانبي فضية وبرونزية.

المصري محمد السيد، البالغ من العمر 21 عاما، أحرز الميدالية البرونزية بعدما فاز على الهنغاري تيبور أندراسفي (8-7).

فازت الرباعة المصرية سارة سمير الميدالية الفضية في وزن 81 كيلوغراماً، حيث أنهت منافسات الخطف في المركز الثالث.

توج المصري أحمد الجندي ء بذهبية الخماسي، ليصبح أول إفريقي يفوز باللقب في الأولمبياد، وجمع 1555 نقطة ليحطم الرقم العالمي أيضا.

3- تونس: تقاسمت المركز الثالث مع مصر عربيا و52 عالميا برصيد ميدالية ذهبية إضافة إلى فضية وبرونزية.

أهدى لاعب المبارزة بالسلاح، التونسي فارس فرجاني، بلاده والعرب أول ميدالية في منافسات دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، بعد تحقيقه الميدالية الفضية، حيث خسر في النهائي أمام الكوري الجنوبي أوه سانغوك.

بينما فاز التونسي محمد خليل الجندوبي بالميدالية البرونزية في رياضة التايكوندو لوزن 58 كيلوغراما في أولمبياد باريس 2024.

في حين أهدى لاعب التايكواندو فراس القطوسي بلاده تونس أول ميدالية ذهبية في أولمبياد باريس 2023، في وزن تحت 80 كيلوغراما.

5- المغرب: جاء في المركز الخامس عربيا والـ60 عالميا برصيد ميدالية ذهبية وأخرى برونزية.

احتفظ البطل المغربي سفيان البقالي بالميدالية الذهبية بسباق 3000م موانع في أولمبياد باريس 2024.

وتوج منتخب المغرب بالميدالية البرونزية في منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس بعد فوز ساحق على مصر (6-0).

6- الأردن: احتل المركز السادس عربيا والـ74 عالميا بحصوله على ميدالية فضية.

منح الأردني زيد كريم بلاده الميدالية الأولمبية الوحيدة له في لأولمبياد باريس 2024، في رياضة التايكوندو، وخسر الأردني في النهائي أمام الأوزبكستاني أولوغبيك رشيتوف حامل اللقب بواقع 5-4 و3-1 بعد منافسة شرسة.

7- قطر: اكتفت بالمرتبة السابعة عربيا والـ84 عالميا بميدالية برونزية.

أسدل القطري معتز برشم الستار على مسيرته الأولمبية المذهلة بتحقيق برونزية القفز العالي، ليصل إلى 4 ميداليات أولمبية من أصل 9 ميداليات في تاريخ قطر.

وسبق أن نال البطل البالغ عمره 33 عاما، الميدالية الفضية في لندن 2012، ثم الفضية في ريو دي جانيرو 2016، واعتلى منصة التتويج في طوكيو 2020، بفوزه بالميدالية الذهبية.

المصدر:olympics