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الخليج اليوم .. تحدى كل الظروف.. سعودي يعود لحياته الطبيعية بعد فقدانه الوعي مدة سنتين بسبب جلطة

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الرياض - كتب موسى القحطاني - عدد الميداليات.. قائمة الرياضيين العرب الفائزين بالميداليات في أولمبياد باريس 2024 الثلاثاء ، ١٣ أغسطس ٢٠٢٤

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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