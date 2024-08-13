شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين والمالديف تبحثان تطورات الأوضاع الدولية وعلى رأسها الحرب في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني، مع موسى زامير وزير الشؤون الخارجية في جمهورية المالديف، تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، ومستجدات الأحداث في المنطقة، وعلى رأسها الحرب في قطاع غزة وتأثيراتها الإنسانية، والجهود العربية والدولية المبذولة لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتخفيف حدة التوتر والتصعيد حفاظًا على الأمن والاستقرار الإقليمي.



وذكرت وكالة أنباء البحرين أنه تم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين البلدين، وأوجه التعاون وسبل تطويره وتنميته في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتوسيع آفاق التعاون والتنسيق المشترك والتشاور على المستوى السياسي وفي كافة المحافل الدولية، بما يخدم المصالح المشتركة.



كما استعرض الجانبان الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، ودعم الاعتراف بدولة فلسطين وقبول عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وتوفير الخدمات التعليمية والصحية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات في المنطقة بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية، وتطوير التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي.