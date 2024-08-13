شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تقصف مبانى تابعة لحزب الله فى جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الإسرائيلى اليوم الثلاثاء، أن طائراته قصفت مبانى تابعة لجماعة حزب الله اللبنانية فى مناطق كفر كلا ومروحين وميس الجبل فى جنوب لبنان.

ونقلت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) عن الجيش قوله - في بيان مقتضب - "إن طائرات سلاح الجو استهدفت أيضًا نقطة مراقبة لحزب الله في منطقة عيتا الشعب الواقعة على الحدود".

وكان رئيس أركان جيش إسرائيل هرتسي هاليفي قد أجرى أمس تقييما ووافق على خطط عملياتية متعددة الجبهات وسط استعداد إسرائيل لهجوم وشيك من إيران وجماعة حزب الله اللبنانية.

وجاء التقييم في الوقت الذي ذكرت فيه تقارير إعلامية يوم أمس الاثنين، نقلاً عن مصادر إقليمية، أن إيران ستشن هجومًا على إسرائيل في غضون الـ 24 ساعة المقبلة.

ويأتي هذا التصعيد بعدما قُتل القيادي بجماعة حزب الله فؤاد شكر على يد إسرائيل في غارة جوية في بيروت قبل ساعات قليلة من اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يوم 31 يوليو الماضي في إيران.