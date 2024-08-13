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الخليج اليوم .. وكالتان بحريتان تبلغان عن واقعة جنوب غربي الحديدة اليمنية

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الثلاثاء إن قبطان سفينة أبلغ عن وقوع انفجار على مسافة منها على بعد 63 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة باليمن.

 

وأفادت شركة أمبري للأمن البحري البريطانية أيضا بوقوع حادثة إذ رصدت سفينة تجارية انفجارين "قريبين للغاية" على بعد 63 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة.

 

وقالت كل من أمبري وهيئة عمليات التجارة البحرية في مذكرتين إن السفينة وطاقمها بخير وفي الطريق إلى الميناء التالي.

 

وفي وقت لاحق اليوم الثلاثاء، أبلغت الهيئة عن واقعة أخرى على بعد 97 ميلا بحريا شمال غربي الحديدة مضيفة أن السلطات تحقق في الأمر.

 

ويشن الحوثيون هجمات على الملاحة الدولية بالقرب من اليمن منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي تضامنا مع الفلسطينيين في حرب غزة.

 

ونفذت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات ردا على هجمات الحوثيين التي تسببت في اضطراب التجارة العالمية إذ أجبرت شركات الشحن على تحويل مسار السفن بعيدا عن البحر الأحمر وقناة السويس والإبحار عبر الطريق الأطول حول الطرف الجنوبي لأفريقيا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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