شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 5 فلسطينيين في قصف للاحتلال على وسط غزة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح اليوم الثلاثاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى شهداء الأقصى، أن أربعة فلسطينيين من عائلة واحدة استشهدوا في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منزلهم شرق دير البلح، كما استشهد فلسطيني وجرح عدد آخر في قصف إسرائيلي على منطقة وادي السلقا جنوب شرق المدينة، تزامن ذلك مع قصف منازل متفرقة في مخيم البريج وسط القطاع.

