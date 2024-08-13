شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: مقتل محتجز إسرائيلى وإصابة اثنين آخرين فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت حركة حماس عن مقتل محتجز إسرائيلى وإصابة اثنين آخرين بجروح فى حادثين منفصلين بقطاع غزة.

وقالت الحركة فى بيان إن مجندين مكلفين بحراسة المحتجزين الإسرائيليين قاما بقتل محتجز إسرائيلى وإصابة اثنين آخرين بجراح خطيرة، موضحة أن هناك محاولات تجرى لإنقاذ حياتهما.

وحمّلت حركة حماس حكومة بنيامين نتنياهو المسئولية عن المجازر الإسرائيلية المرتكبة فى قطاع غزة وما يترتب عليها من ردات الفعل، مشيرة إلى تشكيل لجنة لمعرفة تفاصيل ما حدث، وقالت إنها ستعلن عن نتائجها لاحقا.

من جانبه قال الجيش الإسرائيلى إنه لا يوجد أى دليل استخباراتى يؤكد أو يدحض مزاعم حركة حماس بشأن مقتل وإصابة محتجزين.

وأضاف الجيش الإسرائيلى أنه يواصل فحص مصداقية البيان الذى أصدرته حماس، موضحا أنه سينشر المعلومات عندما تتوفر لديه.

وشهد قطاع غزة فجر السبت الماضي واحدة من أكبر المجازر في الأسابيع الأخيرة، حيث استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي في غارة جوية مصلى لمدرسة "التابعين" بمنطقة حي الدرج، راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد وعشرات المصابين والمفقودين، كانوا يصلون الفجر.

وتسود حالة من التوتر العلاقات بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وقادة المنظومة الأمنية الإسرائيلية، على خلفية التوصل لصفقة لإنهاء الحرب وتبادل الرهائن، حيث ما زال نتنياهو يتعنت ويضع المزيد من الشروط التي يعتبرها المستوى الأمني "مُعيقة".