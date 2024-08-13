شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يتعهد لـ"بلينكن" بالتزام بغداد بحماية مستشارى التحالف من أى خطر والان مع تفاصيل الخبر

أوضح رئيس وزراء العراق محمد شياع السودانى، اليوم الثلاثاء، رؤية العراق تجاه التصعيد وزعزعة الاستقرار فى العراق والمنطقة وارتباطه بالعدوان على غزة، فيما أكد التزام العراق بمنع أى عمل يعرض مستشارى التحالف الدولى للخطر.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان نقلته "السومرية نيوز"، أن السوداني تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي انتوني أمس الاثنين.

وجدد السودانى خلال الاتصال، موقف العراق المبدئي من الأسباب الحقيقية وراء زعزعة الاستقرار، المتمثل باستمرار العدوان على غزّة، وضرورة أن تضطلع الدول الكبرى والمنظمات الأممية بكامل دورها لوقف الجرائم التي تُرتكب بحقّ الشعب الفلسطيني، وأن تُطبق على المعتدين القوانين الدولية الخاصة بمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية ووقف هذا التوحش الفظيع، فضلاً عن منع خرق سيادة دول المنطقة".

وأكد السوداني "التزام العراق بمنع أي عمل موجّه يؤدي إلى الإخلال بالأمن، أو تعريض مستشاري التحالف الدولي لمحاربة داعش المتواجدين في العراق لأي خطر"، مشدداً على "استمرار التواصل بين الجانبين من أجل إنهاء مهامّ التحالف في العراق، والانتقال إلى علاقات أمنية ثنائية تصبّ في مصلحة تعزيز الأمن والاستقرار".

من جانبه أكد وزير الخارجية الأمريكى أنتوني بلينكن، ضرورة أن يتحمل العراق مسؤولية حماية المستشارين العسكريين التابعين للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق .

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتل- في تصريح، وفق قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه بلينكن مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني؛ لبحث سبل تعزيز الاستقرار الإقليمي بالمنطقة، وأهمية تعزيز الجهود الدبلوماسية وتجنب التصعيد.

وأضاف باتل، أن الجانبين اتفقا على أهمية استمرار التشاور بينهما، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وبحسب موقع "أكسيوس" الإخباري، يعتزم وزير الخارجية الأمريكي، القيام بجولة إلى الشرق الأوسط، الثلاثاء، وسط تصاعد التوترات في المنطقة.