شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب سطيف بالجزائر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 3.9 درجات على مقياس ريختر اليوم الثلاثاء، ولاية "سطيف" شمال شرق الجزائر، دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية.

وأفاد مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء الجزائري في بيان له، أن مركز الزلزال كان على بعد كيلومترين غرب بني عزيز، بولاية "سطيف".

