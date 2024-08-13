شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى يدين اقتحام باحات المسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

أدان رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى روحى فتوح، قيام وزير الأمن القومى الإسرائيلى المتطرف إيتمار بن غفير باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، معتبرا ماحدث "استفزازا لمشاعر ملايين المسلمين، ويهدف إلى تنفيذ مخططات حكومته اليمينية المتطرفة وممارسة التطهير والترحيل ضد سكان مدينة القدس" .

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن فتوح قوله، إن اقتحام بن غفير ومجموعة من المتطرفين لباحات الأقصى يمثل تصعيدًا وانتهاكا للقرارات الدولية التي تعتبر القدس الشرقية والمسجد الأقصى أراض محتلة، وأن الإجراءات التي قامت وتقوم بها حكومات الاحتلال باطلة .

ودعا فتوح ـ في بيان صادر عن المجلس الوطني الفلسطيني اليوم الثلاثاء ـ المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التدخل لكبح جماح حكومة اليمين المتطرفة قبل فوات الأوان .