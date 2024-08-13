شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية فى محيط ثكنة ميتات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهدف حزب الله، تجهيزات تجسسية فى موقع مسكاف عام وتجمعاً لجنود العدو الإسرائيلى فى محيط ثكنة ميتات.

وأعلن حزب الله - فى بيان اليوم الثلاثاء، وفقاً لوكالة الأنباء الوطنية اللبنانية - أنه تم استهدف التجهيزات التجسسية في موقع مسكاف عام بالأسلحة المناسبة وتجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة الصاروخية ، مؤكداً أنه أصاب الأهداف إصابة مباشرة".

وفي سياق متصل؛ خرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت على دفعتين في أجواء قرى وبلدات قضاء صور وصيدا والزهران، كما تعرضت أطراف بلدة الناقورة لجهة وادي حامول في القطاع الغربي لقصف مدفعي معاد.

