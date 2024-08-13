شكرا لقرائتكم خبر عن السودان.. تحذيرات من أكبر أزمة نزوح للأطفال في العالم والان نبدء بالتفاصيل

المجاعة في السودان

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الدمام - شريف احمد - حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" من أكبر أزمة نزوح للأطفال في العالم يشهدها السودان، إذ أجبر خمسة ملايين طفل على الفرار من منازلهم.وأكدت المنظمة أن الأزمة الإنسانية التي يمر بها الأطفال في السودان هي الأكبر عالميًا من حيث الأعداد والفظائع التي يتعرضون لها، مثل: (القتل، والتجنيد الجبري، والجوع، وحرمانهم من المساعدات الإنسانية).ودعت "يونيسيف" إلى وقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية لتوصيل المساعدات دون عوائق، خاصة عبر الحدود وخطوط القتال، لا سيما في دارفور والخرطوم وكردفان.وأشارت إلى أن 13 منطقة في السودان على شفا المجاعة، وهي موطن لنحو 143 ألف طفل يعانون من أشد أشكال سوء التغذية.