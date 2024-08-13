شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية: اقتحامات الأقصى تمهد للسيطرة الكاملة على القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن اقتحامات المستعمرين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك، تأتي في إطار الاستهداف المتواصل للقدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية، وتمهيداً لفرض السيطرة الكاملة عليها وتهويدها، بما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرارات اليونسكو.



وطالبت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا عامة والقدس ومقدساتها خاصة، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.



وأوضحت أنها تتابع تلك الاقتحامات الاستفزازية مع أركان المجتمع الدولي سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد، وتحذر من تداعياتها الخطيرة على ساحة الصراع والمنطقة برمتها.