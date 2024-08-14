شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط ووزير الخارجية البحريني يناقشان مستجدات الأوضاع فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني،خلال اتصال هاتفي، أجراه مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الدول العربية ومستجدات الأحداث في قطاع غزة، وأهمية وقف الحرب وحماية المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع، وتخفيف حدة التوتر وخفض التصعيد في المنطقة حفاظا على الأمن والاستقرار الاقليمي.



وذكرت وكالة أنباء البحرين أنه تم خلال الاتصال الهاتفي أيضا بحث الجهود الدبلوماسية المتواصلة لدعم مسيرة العمل العربي المشترك في مختلف المجالات بما يحقق الخير والنفع للشعوب العربية