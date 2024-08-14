شكرا لقرائتكم خبر عن قيادة الجيش الليبى: مجلس النواب صاحب صلاحية القائد الأعلى للجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بقرار مجلس النواب الليبي في جلسته الرسمية ليوم الثلاثاء، بشأن صفة وصلاحيات القائد الأعلى التي يملكها مجلس النواب صاحب الشرعية الدستورية وهو الجسم السياسي الوحيد المُنتخب من قبل الشعب الليبي.

واكدت القيادة العامة للجيش الليبي في بيان لها قيامها بواجباتها الوطنية المنوطة لها لحماية الحدود الليبية مع الدول المجاورة ضمن المهام الاعتيادية للقوات المُسلحة العربية الليبية.

وشددت على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يتطلع إليها أبناء الشعب الليبي وصولاً إلى مرحلة الاستقرار الدائم.

كان رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح قد أعلن الثلاثاء، إنهاء ولاية السلطة التنفيذية (المجلس الرئاسي الليبي – حكومة الوحدة) واعتبار حكومة أسامة حماد هي الحكومة الشرعية في البلاد.

دعا رئيس البرلمان الليبي خلال كلمته أمام مجلس البرلمان، اليوم، إلى ضرورة إعادة النظر في اتفاق جنيف للمرحلة التمهيدية لا سيما وأن لم يضمن في الإعلان الدستوري الذي يعتبر السند لكل السلطات، موضحا أن المرحلة التمهيدية التي جاءت بالمجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية انتهت بانتهاء المدد المحددة لها.



وأكد رئيس مجلس النواب الليبي أن صفة القائد الأعلى للجيش الليبي إلى البرلمان الليبي، داعيا إلى العمل بجدية على تشكيل سلطة موحدة قادرة على تفكيك المركزية، وإنهاء تغولها، وتقسيم البلاد إلى محافظات لكل منها الحق في إدارة شؤون سكانها وتخصص لها ميزانيات حسب عدد سكانها ومساحتها ومصادر الثروة بها.