شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الإيطالى: نشجع جهود جميع الأطراف لوقف إطلاق النار في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أن بلاده تشجع جميع الأطراف على العمل من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، مع إطلاق سراح الرهائن.



وأضاف وزير الخارجية الإيطالي - في تغريدة على منصة إكس اليوم الثلاثاء - أنه يجب على إيران أن تتخلى عن الأعمال التي تهدف إلى إثارة التصعيد في المنطقة، مضيفا "ملتزمون ببناء السلام".



وكان تاياني أعلن تأييد إيطاليا بقوة للمبادرة التى أطلقتها مصر والولايات المتحدة وقطر للتوصل بسرعة إلى وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن.

وقال وزير خارجية إيطاليا، إنه ليس هناك وقت لنضيعه ، مشيرا إلى من الضروري استعادة الافق السياسي للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.