شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار التهجير القسري.. شهيد فلسطيني في قصف الاحتلال على وسط غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد فلسطيني وأصيب آخرون مساء الاثنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى العودة وسط القطاع، بانتشال شهيد وجرحى من داخل منزل تعرض لقصف إسرائيلي شرق مخيم البريج. قصف مكثف وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه المكثف على شمال ووسط مخيم النصيرات، وسقطت عدة قذائف في عمق المخيم الذي يوجد فيه أكثر من 300 ألف نازح فلسطيني.

وفي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي التهجير القسري للفلسطينيين، على وقع عمليات القصف المكثف لكافة الأحياء السكنية الواقعة شرق ووسط المدينة، مجبرة أكثر من 100 ألف فلسطيني على النزوح، في ظل معاناة متفاقمة وثّقتها الأمم المتحدة، التي أكدت في تقرير لها، أن 85% من مساحة غزة تحت عمليات التهجير القسري.